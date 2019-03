Convocato il Consiglio comunale, 3 argomenti all'ordine del giorno

TERMOLI. Il Presidente del Consiglio Comunale Manuela Vigilante ha convocato la prossima assise civica per il giorno 13 marzo 2019 alle ore 09:30 in prima convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

1. Mozione Prot. 8224 del 13.02.2019 - Gestione palazzetto dello sport "Palairino" -Come da richiesta di convocazione del Consiglio comunale Prot. 8229 del 13.02.2019.

2. Mozione Prot. N. 12380 del 28.02.2019 "Lavori di adeguamento normativo e gestione dei palazzetti dello sport "Giovanni Paolo II e "Palasabetta".

3. Interpellanza Prot. 4274 del 24.01.2019 " Bandiera Blu 2019"