A Campomarino un convegno contro la violenza sulle donne

CAMPOMARINO. Il gruppo Campomarino in MoVimento organizza l'8 marzo un convegno presso la Sala Consiliare del Comune di Campomarino dalle ore 17.30.Saranno nostri ospiti, come relatori, l'avvocato Daniela Decaro e la psicologa e psicoterapeuta della Gestalt Nicoletta Bartollino.

Una importante occasione per aprire un canale di informazione per tutti, soprattutto un aiuto sostanziale a chi vive situazioni di violenza, dando consapevolezza che esistono modelli e strumenti per garantire protezione a chi vive situazioni di criticità.

Il Convegno è aperto a tutta la cittadinanza.