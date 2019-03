Ambiente e gestione delle risorse naturali, se ne parla a Larino

LARINO. In un contesto mondiale di grande attenzione per le problematiche ambientali, l’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo” di Larino ha voluto dare il suo contributo con un ciclo di seminari dal titolo: “Gestione sostenibile delle risorse naturali”. Organizzati in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise i seminari - rivolti ai professionisti e aperti a quanti vogliano partecipare perché interessati- proporranno incontri inerenti ricerche in materia di ambiente che apriranno a riflessioni interessanti per nuove idee progettuali. L’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo”, da sempre impegnato nella ricerca tecnico-scientifica, riveste un ruolo determinante nell’ambito di iniziative di eco-sviluppo in un territorio dove la filiera agricola rappresenta tradizione e futuro.

In Molise, regione con una tra le più alte densità di biodiversità, gli strumenti per lo sviluppo sono da ricercarsi nelle ricchezze naturali che vanno salvaguardate e valorizzate, integrandole con attività antropiche che sappiano gestirle in maniera sostenibile. L’agricoltura sostenibile rappresenta quindi un volano di sviluppo eco-compatibile con prodotti dal forte connotato di filiera di territorio contribuendo anche, con attività interconnesse, alla valorizzazione di quel turismo genealogico a noi - terra di migranti - tanto caro. Il primo incontro si terrà presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario “San Pardo”, oggi alle 15.