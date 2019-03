Auto contro scooter in via Perù, 15enne medicato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale anche a Termoli, ieri sera, in via Perù. A scontrarsi uno scooter e una macchina. A restare ferito un 15enne, soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli, che l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per accertamenti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.