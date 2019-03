TERMOLI. “Strumenti per la gestione del rischio in agricoltura: novità e approfondimenti”, questo il tema dell’incontro organizzato da Coldiretti Molise e tenuto nei giorni scorsi a Termoli, nella sala congressi della parrocchia Sacro Cuore. All’incontro, moderato dal direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, hanno preso parte in veste di relatori anche: il dottor Pierluigi Milone, consulente Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, il broker assicurativo di “Green Coldiretti” Riccardo Saveri, Sabrina Cataudella del Consorzio di Difesa Toscano Codipra, mentre le conclusioni sono state affidate al Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli.

Nel corso dell’incontro è stato posto l’accento sull’importanza dell’assicurazione per il settore agricolo «soprattutto oggi – ha sottolineato Milone che gli aiuti pubblici per risarcire gli imprenditori in caso di calamità sono pressoché scomparsi. Per questo – ha aggiunto Milone, oggi più di ieri è fondamentale assicurarsi avvalendosi di una polizza multirischio che copra un po’ tutte le eventuali calamità che possono abbattersi sui campi coltivati, garantendo in tal modo una tranquillità all’imprenditore».

In quest’ottica la soluzione più vantaggiosa per l’imprenditore agricolo è costituita dalla sottoscrizione di una polizza multirischio, ovvero che copra varie tipologie di calamità. Una scelta, questa della multirischio, «che sortisce il duplice beneficio - ha evidenziato il broker Riccardo Saveri – di coprire ogni possibile calamità, in virtù dei cambiamenti climatici che influenzano e influenzeranno sempre più l’attività agricola ed dunque l’agroalimentare”.

Riguardo, poi, ai dati inerenti il Molise, Sabrina Cataudella ha evidenziato come il numero delle polizze sia aumentato. Infatti, mentre nel 2017 sono state stipulate 133 polizze in 27 comuni, per un valore assicurato di € 2.830.131,00, nel 2018 sono state stipulate 280 polizze su 48 comuni per un valore assicurato di € 4.423.655,00.

In chiusura il delegato Giuseppe Spinelli ha ribadito l’importanza dell’assicurazione in campo agricolo, evidenziando che l’aumento del numero degli assicurati comporterà necessariamente anche l’abbassamento dell’importo del premio da pagare, fornendo nel contempo all’imprenditore assicurato la tranquillità di mettersi a riparo dai potenziali rischi che l’attività agricola comporta».