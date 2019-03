Curvy Women Fashion a Palazzo Norante

CAMPOMARINO. Nell'ambito delle manifestazioni per l’8 marzo dove l'attenzione particolare è dedicata alla donna, il comune di Campomarino con l'assessorato alle Politiche Sociali, organizza una sfilata di moda che esce dagli schemi comuni, convinti che le donne e la loro bellezza, come sono composte da diverse sfaccettature lo sono anche con taglie diverse.

Da qui l’idea di realizzare in collaborazione con Rossella più atelier oversize e l'associazione Curvy Pride, il "Curvy Women Fashion" domenica 10 marzo a Palazzo Norante alle ore 17 orgogliosi anche della collaborazione le attività locali, un momento speciale da dedicare alle donne, ricordandoci che la bellezza e negli occhi di chi guarda.

In campo l'associazione sociale Curvy Pride capitanata a Termoli dalla referente regionale Maddalena Tricarico e dalla presenza di Emiliana Di Muccio che lancia il messaggio sociale per tutte le donne meravigliose che è questo": Vivere in pienezza la vita a prescindere dalla taglia che si indossa prendendo coscienza di ciò che siamo e di ciò che possiamo diventare (dentro e fuori).

Vogliamo divertirci e vivere situazioni che escono dalla quotidianità: ciò ci porterà ad apprezzare la vita a prescindere dalla taglia che indossiamo, a viverla con intensità, a far emergere e utilizzare le peculiarità che ognuno di noi ha (famiglia, lavoro, amicizie, amore).

L’Associazione Curvy Pride vuol essere un punto di riferimento per donne che vogliono riappropriarsi del rapporto con il proprio corpo senza essere condizionate dal giudizio degli altri per vivere con gioia e pienezza la propria vita": Buona festa della donna a tutte voi.