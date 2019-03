La Magnacca sull'aggressione alla 40enne termolese: "Nessuno tocchi le donne"

SAN SALVO. Intervento del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca sull'aggressione alla 40enne termolese: nessuno tocchi le donne.

«Nessuno tocchi le donne. A sole 24 ore dalla giornata internazionale della donna, a San Salvo dobbiamo registrare un caso di violenza che ha per protagonista proprio una donna. Nell’esprimere la mia vicinanza alla giovane vittima dell’aggressione e ferimento per mano del suo ex, mi accorgo che molta strada deve essere ancora percorsa perché non si consumino più episodi di violenza. Mentre si discute ancora di discriminazioni e di conquiste sociali, economiche, politiche per la parità di genere, la cronaca ci ricorda che la vera emergenza, quella più faticosa da eliminare, è quella delle prevaricazioni fisiche dell’uomo sulla donna, della violenza cieca e gratuita, con le conseguenze che sono davanti ai nostri occhi. Nessun, dico nessun motivo può essere considerato valido o legittimo per usare violenza. Tanto più a una donna. Da San Salvo, da questa città parta forte il grido: nessuno tocchi le donne. Mai e poi mai».