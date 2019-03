Cordoglio unanime dal mondo forense per la scomparsa di Erminio Roberto

CAMPOBASSO. Enorme il moto di cordoglio e di adesione al lutto per la scomparsa prematura dello stimato avvocato campobassano Erminio Roberto, presidente della Camera penale del Molise, avvenuta ieri pomeriggio a soli 54 anni.

Il legale è stato stroncato da un infarto e a nulla è valso l'intervento del 118, chiamato dai familiari.

«L'Unione delle Camere penali italiane esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell'avvocato Erminio Roberto, Presidente della Camera Penale Molisana e Coordinatore della Commissione del Consiglio delle Camere Penali per la verifica dei requisiti per l’ammissione e la permanenza nell’Unione. Le condoglianze del presidente Caiazza ai penalisti molisani e ai familiari.



Carissimi, con grande sgomento abbiamo appreso dell’improvvisa scomparsa dell’Avvocato Erminio Roberto, Presidente della Camera Penale Molisana e Coordinatore della Commissione del Consiglio delle Camere Penali per la verifica dei requisiti per l’ammissione e la permanenza nell’Unione.

Esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza affettuosa di tutti i penalisti italiani, per la perdita di un Collega, Amico e Avvocato dotato di grande passione per la sua attività professionale e associativa.

Alla famiglia e ai penalisti molisani le commosse condoglianze dell'Unione delle Camere Penali Italiane e mie personali

L associazione Aiaf Molise ricorda Il presidente della camera penale del Molise avvocato Erminio Roberti. Un collega sempre gentile disponile e sorridente.Un eccelso professionista, un esempio per tutti.

Un lutto nel mondo dell’avvocatura campobassana che perde uno dei più illustri ed apprezzati rappresentanti».

«Abbiamo perso non solo un amico, ma abbiamo perso un faro dell’avvocatura molisana, maestro di diritto, espressione di lealtà. Riposa in pace Presidente», il messaggio diffuso su Facebook da Antonio De Michele.



Adesione al lutto anche dall'Aiaf - associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori - per voce del presidente Romeo Trotta, «Alla moglie, alle figlie e a tutta la famiglia, giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Aiaf Molise.