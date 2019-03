CAMPOMARINO. Lunedì sera, 11 marzo, alle 18, presso la Biblioteca Comunale “Ibrahim Kodra” in Corso Skanderberg a Campomarino, l'Associazione Culturale “Molise In Azione – Idee e Progetti per il Futuro” organizza il Convegno dal titolo “Sviluppo del Territorio tra rilancio del turismo e nuove opportunità”.

L'incontro, che verrà introdotto dal Presidente dell'Associazione Vincenzo Glave, e moderato da Alberto Montano, vedrà la partecipazione come relatori di Antonio Pietrarca, dell'assessore Regionale al Lavoro, Luigi Mazzuto, e dell'On. Francesco Acquaroli, componente della Commissione Finanze della Camera.

Il convegno sarà l'occasione per affrontare la delicata questione dello sviluppo economico della Regione ed in particolare della fascia costiera, concentrando l'attenzione su quelle che possono essere le nuove opportunità di sviluppo da cogliere e da affiancare al rilancio del Turismo, per rendere il Molise e la costa adriatica competitive a livello nazionale.

Uno sviluppo sostenibile che possa comprendere tutti i settori economici, da quello culturale a quello agroalimentare, da quello industriale a quello più strettamente turistico, tutti settori sui quali la nostra Regione e la costa adriatica – Campomarino in primis - possono e devono investire, per dare nuova linfa all'economia del territorio e concrete opportunità di lavoro ai molisani.

Al termine dell'incontro, si aprirà un dibattito con il pubblico.

L'incontro, si pone in continuità con le precedenti iniziative dell'associazione volte a stimolare il dibattito e l'analisi delle problematiche del territorio al fine di proporre nuove e concrete soluzioni alle istituzioni.