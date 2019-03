CAMPOBASSO. Alle ore 16 circa di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, con tre mezzi, sono intervenute per incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione cittadina sita in piazzale Scarano - Parco dei Pini. All'interno dell’appartamento, al momento dell'incendio erano presenti il proprietario e la moglie.

L’intervento di spegnimento, difficile per il notevole fumo sviluppatosi, è stato velocemente risolutivo e ha evitato il propagarsi dell’incendio anche ad altre abitazioni. Il personale sanitario del 118 ha prestato le cure del caso alle persone interessate dal denso fumo. Sul posto anche la Polizia di Stato. Per gli accertamenti sulle cause dell'incendio e le attività di Polizia giudiziaria è intervenuto il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del fuoco di Campobasso.