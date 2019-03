TERMOLI. Dimenticare per un po’ il mondo iperconnesso in cui è immersa diventa per Rike, la protagonista di Styx di W. Fischer (2018), un imperativo. Decide così di passare le vacanze in solitudine affrontando un viaggio in barca a vela. L’imprevisto incontrollabile è il turning point della storia: arriva il dilemma, cosa fare?

Styx è un film sull’assunzione di responsabilità, sul cortocircuito che può venirsi a creare tra il rispetto della legge e il rispondere all’imperativo etico di salvare vite umane.

La proiezione, terzo appuntamento della Rassegna Cinematografica Tempi Moderni vol. 6, si terrà come di consueto giovedì 14 marzo al Cinema Oddo a Termoli, nel doppio spettacolo delle 18 e delle 21.

Gli organizzatori vi aspettano numerosi!!