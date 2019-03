Presentazione in Comune della "Lega Salvini Premier"

Veicoli al crocevia ​Il guaio di vedersi rubare un veicolo

Ho la testimonianza di un amico. Si tratta di uno serio che non direbbe una balla manco se lo picchiassero in testa; figurarsi se poi verrebbe a farlo per questioni del genere. Gli avevano fatto fuori, per l’ennesima volta, lo stemma della stella posta sul cofano della sua Mercedes.