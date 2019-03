Giovedì 14 marzo prossima Seduta consiliare

CAMPOBASSO. l Presidente Salvatore Micone ha convocato per giovedì 14 marzo la prossima Seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti che l’Assemblea consiliare sarà chiamata a discutere:



1. Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2016 [DGR518/2018]Relatori: DI LUCENTE 2. Rapporto annuale 2018 della Consigliera di Parità della Regione Molise; 3. Proposta di legge n. 25, di iniziativa del consigliere Calenda, ad oggetto "Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2003, n. 29" Relatori: TEDESCHI; 4. Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Nola, De Chirico, Primiani e Greco, ad oggetto "Variante al PRG del comune di Termoli - finanza di progetto per la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e mobilità sostenibile del comune di Termoli - tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant'Antonio e recupero funzionale dell'adiacente parcheggio multipiano area denominata "pozzo dolce" - Efficacia variante al PRG" [Prima iscrizione seduta del 14 novembre 2018]; 5. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Fontana, Manzo, De Chirico, Nola, ad oggetto "Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma" [Prima iscrizione seduta del 17 luglio 2018.] 6. Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Piano Sociale Regionale 2015-2018. Programmazione finanziaria certa e congrua. Riforma della normativa regionale" [Prima iscrizione seduta del 14 novembre 2018]; 7. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico e Primiani, ad oggetto "Urgente attivazione della Regione Molise al fine di assicurare l'immediata apertura dei laboratori cucine dell'Istituto Alberghiero di Agnone" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018]; 8. Mozione, a firma dei consiglieri Nola, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Fontana, (Rg. n. 201) ad oggetto "Miglioramento del servizio di trasporto su ferro" [Prima iscrizione seduta del 20 novembre 2018]; 9. Mozione, a firma del consigliere Di Lucente, ad oggetto "Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 176 del 21-11-2018 - Offerta formativa diritto dovere - anno scolastico 2018-2019 - aggiudicazione percorsi formativi di cui alla D.G.R. n. 405 del 9 agosto 2018"; 10. Mozione, a firma dei consiglieri Manzo e Primiani, ad oggetto "Impianto di compostaggio nel Comune di Sassinoro (BN)"; 11. Mozione, a firma dei consiglieri Calenda e Micone, ad oggetto "Convenzione Regione Molise con Trenitalia e altre aziende di trasporto su strada per libera circolazione agenti di pubblica sicurezza anche se non in servizio"; 12. Interpellanza, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Greco, Nola e Primiani, ad oggetto "Stanziamento contributi ai commercianti nel periodo di fermo pesca - chiarimenti".