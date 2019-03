SAN MARTINO IN PENSILIS. Esperienza unica vissuta da Concettina Iannitti di San Martino in Pensilis all'Allianz Stadium di Torino, selezionata tra le centinaia di migliaia di tifosi della Juventus per vivere l'evento "Un giorno con la juve". Giornata trascorsa tra mille emozioni: dalla visita dello stadio dentro e fuori, dalla cena all'incontro con i calciatori. Momenti indimenticabili per consolidano la fede bianconera.