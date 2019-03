LARINO. Sabato 16 marzo, alle ore 18, torna la rassegna Teatro Ragazzi. Il teatro Potlach va in scena con “Direttori D'Orchestra. Due musicisti, una strana coppia, intenti a provare le “Le quattro stagioni” di Vivaldi.

Uniti da un’amicizia tenera ma turbolenta, ne fanno di tutti i colori: litigano, fanno a pugni, si riconciliano, si fanno scherzi a vicenda, ma dividono anche la fame e in fin dei conti l’ultimo biscotto.

E quando poi incontreranno un fantasma…come se la caveranno? Lo vedrete!

Scene comiche, tragiche e a volte assurde si susseguono con ritmo frenetico, ricordandoci il gioioso mondo degli artisti di varietà dove spesso l’allegra disinvoltura è molto vicina alla miseria.

ingresso soli 7.00 euro!

Domenica 17 marzo, alle ore 18, a causa di un intervento chirurgico della protagonista di Dialoghi con Trilussa, la Compagnia Teatro Potlach propone in sostituzione lo Spettacolo Edith Piaf - Inno all'amore.

Lo spettacolo è il taglio di un’epoca, un inno all’amore della cantante Edith Piaf che nonostante le difficoltà della vita arriverà a “vedere le cose in rosa”.

A far rivivere il passerotto francese sul palco è la storica attrice del Teatro Potlach, Nathalie Mentha, che prosegue il suo studio su uno spettacolo bilingue, con testo in italiano e canzoni cantate dal vivo in francese.

Un’ora negli anni ’30, ’40 e’50 del secolo scorso, attraverso alcune delle canzoni di Edith Piaf meno note e alcune tra le più famose, tutte che sembrano voler dire “ti amo” a uomini molto diversi tra loro.

In fin dei conti, un inno all’anima stessa della Piaf, che lega come un fil rouge le storie narrate e cantate, e che si rispecchia nella massima: “non smettere mai di credere nell’amore qualsiasi cosa succeda”.

Per info al 347.0603551.