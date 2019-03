“Donna e Arte”: merito alla bellezza

LARINO. “Donna e Arte” il tema cardine dell’incontro organizzato dall’Auser circolo di Larino per lo scorso 8 marzo.

Un evento che ha voluto dare merito alla bellezza dell’arte, al senso imprescindibile della stessa, ma se vogliamo al riscoprirla nelle emozioni degli esseri, delle persone. Alla percezione che ha sempre contraddistinto la sensibilità artistica dell’uomo.

Alla sua capacità creativa, realizzativa e intuitiva che lo hanno condotto ad evolversi, a crescere lasciando tracce indelebili di sé, del suo operato e della sua grandezza. Arte come una grande capacità comunicativa dell’individuo,dunque, espressione del sé, del proprio io mettendo a nudo la propria anima. E’ iniziato così l’evento moderato da Graziella Vizzarri nella cornice della sala Freda del Palazzo Ducale, soffermandosi su tale concetto che dopo i saluti della presidente del circolo Frentano Daniela Bassi, il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, l’Assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella , Dante LevaPresidente Auser Molise e Don Antonio Di Lalla, si è articolato tra le emozioni in sala con la testimonianza dell’artista Sofya Abalmasova. Una testimonianza che ha molto colpito la platea, percepita come veicolo di espressione non solo di creatività e di potenzialità, ma di un guardarsi dentro, come bisogno di osservarsi e attingere alla vera essenza.La pittura come rappresentazione della vita e di necessità alla stessa, queste le parole dell’artista di nazionalità Russa che ha costruito la sua storia famigliare nel Comune frentano e ha fatto della sua passione un lavoro. Con convinzione supportata dalla tenacia, ha aperto un laboratorio “La Bottega dell’Artista” confrontandosi inizialmente con una realtà ostica, ma che nel tempo l’ha premiata con grandi soddisfazioni. Ciò che può rappresentare il poggiare il pennello sulla tela, dare movenze e colori al proprio pensiero guidati dalla proprio estro e competenze, questo riesce ad insegnare Sofya nei suoi laboratori che nel tempo si sono sempre più ampliati diventando uno spazio di condivisione, di momenti dedicati a se stessi, ma che fanno stare bene. Questo il motto dell’artista”Stare bene”, ed è la filosofia con cui opera nei suoi laboratori tra cui anche uno per i diversamente abili, neuro diversità.

Una passione e tenacia, quella di Sofya, che sorprende come il coraggio, l’intraprendenza oltre il talento di Artemisia Gentileschi fatta rivivere dal narrare eccelso del critico d’arte Antonio Picariello. Artista caravaggesca, che nella Roma del 600 fa dell’arte lo strumento della sua libertà. Artemisia si avvicina alla pittura in età precocissima influenzata dal lavoro del padre a cui deve la formazione secondo le tradizioni dell’epoca. Una vita segnata dallo

stupro che subì da colui che doveva esserle Maestro, Agostino Tassi. Seguirono anni di processi e di umiliazioni che affrontò con coraggio e determinazione sbalorditivi, abuso che non solo la mortificò come persona, ma l’ha limitata anche professionalmente. Ma nella sua riscoperta da parte dello studioso Roberto Longhi che cogliamo l’essenza di Artemisia, donna di grande talento e competenza pittorica, veridicità nella sua battaglia della verità e la grande sicurezza nella sua espressione con abilità nel proporre l’arte senza rinunciare alla propria femminilità.

Una donna che ha mostrato una immensa resilienza, quella che appartiene a tutte le donne e che è tutt’oggi la vera forza che contraddistingue il genere, questo l’insegnamento di Artemisia ripreso dalla psicologa Mariangela Iorio. Resilienza il filo conduttore dell’intero evento che ha visto le conclusioni di Aida Trentalance.