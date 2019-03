TERMOLI. Domenica 10 marzo, presso il Ristorante "Villa delle Rose" in Termoli, si è svolto il torneo di Burraco organizzato dal Club Lions Termoli Tifernus: numerosissime le presenze. Ricchi premi anche di un certo valore, le premiazioni sono state per tutti i partecipanti: Un grazie particolare alla famiglia Berardis, titolari del ristorante che hanno offerto la cena per tutti gli ospiti. Il ricavato della serata sarà devoluto in parti uguali alle associazioni: Acbe Pescara dei genitori di bambini emopatici, e MK Onlus Lions per le malattie Killer dei bambini: Un ringraziamento a tutti i partecipanti per questa solidarietà.