"Curvy Woman Fashion", sulla passerella le modelle Over Size

CAMPOMARINO. L'amore e l'impegno per il tuo paese ti porta a pensare, progettare, osare e realizzare, tutto questo ha determinato il successo della nostra manifestazione dedicata alle donne "Curvy Woman Fashion" organizzato domenica scorsa a Palazzo Norante. A dirci come è andata è stata l’assessore Anna M. Saracino. «Un evento unico, diverso, interessante che ha richiamato così tante persone da rendere il Palazzo sold-out. Sette splendide Modelle Curvy hanno sinuosamente sfilato tra le antiche stanze e i tanti visitatori, indossando gli abiti più belli dell'atelier Rossella più, specializzato in abiti over Size.

La collaborazione con l'associazione Curvy Pride di Termoli, ci ha fatto celebrare in modo insolito la bellezza della donna oltre i luoghi comuni e oltre gli stereotipi che la società ci impone. Determinante la partecipazione di attività del posto che hanno messo in campo la loro professionalità come le hair stylist Veneranda e il Bello delle donne e l'Estetica Karisma che hanno dato il giusto tocco per esaltare la bellezza delle modelle. Un ringraziamento personale a RS grafica per i gadget offerti a tutti i nostri ospiti. Il segreto per piacere a chi ci sta intorno parte innanzitutto da noi stessi, il successo delle donne curvy sta nel fatto che queste donne sono fiere delle loro curve morbide e con le loro forme generose riescono ad esprimere tutta la loro femminilità».