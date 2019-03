Sarà presentata a Termoli la nuova edizione del romanzo «Il Tratturo»

TERMOLI. Giovedì 14 marzo, alle ore 17.30, presso l’Aula “Adriatico” del Polo Universitario a Termoli in via Duca degli Abruzzi, col patrocinio dell’Università degli Studi del Molise e in collaborazione con l’Associazione Culturale “Casa del Libro” di Termoli e della libreria “Il Ponte” di Termoli, IBC Edizioni presenta la riedizione de “Il Tratturo”, romanzo di Franco Ciampitti pubblicato nel 1968 dall’Arte Tipografica Editrice di Napoli.

La nuova edizione contiene una poesia inedita di Franco Arminio e un saggio/presentazione dell’antropologa Letizia Bindi, docente dell’Università del Molise e direttrice del Centro di ricerca Biocult.

La serata condotta da Isabella Astorri, presidente della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – Sez. Molise, prevede gli interventi di Fabio Pilla, docente Unimol, Beniamino Di Rico, professore di Pianificazione del territorio dell’Università “La sapienza” di Roma, Nino Ciampitti, Presidente del CAI Molise e del giornalista Pasquale Di Bello.