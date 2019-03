Bocce, la Madonna delle Grazie esce di scena contro La Ferrini Benevento

TERMOLI. È stato un fine settimana all’insegna delle bocce agonistiche e promozionali in Molise. Nel Campionato di Promozione di Società di Prima categoria (squadre composte da atleti di A) esce di scena la Madonna delle Grazie Termoli, che, dopo il 4-4 conquistato sulle corsie da gioco della cittadina adriatica, sui campi della Ferrini Benevento ha perso per 5-3, al termine di un incontro equilibrato, così come era stato quello d’andata. Finisce così l’avventura dei giallorossi nella competizione a squadre; la Ferrini Benevento, invece, nell’ultima sfida, prima della final eight, dovrà affrontare il derby campano contro i napoletani dell’Aquino.

Sempre per i Campionati di Promozione di Società di Terza Categoria (squadre composte da atleti di C), sabato 16 e 23 marzo 2019, il Bocciodromo Comunale Campobasso, nel primo dei tre turni interregionali, prima della final eight di Roma dell’11 e 12 maggio 2019, affronterà, in esterna, La Sportiva di Castel di Lama, team ascolano, che sarà nel capoluogo molisano il 23 marzo. La vincente giocherà (30 marzo e 6 aprile) contro una tra Tolentino e Sambenedettese.

La giornata di domenica 10 marzo, invece, è stata caratterizzata dal Trofeo ‘Bocciodromo Comunale’, organizzato dall’omonima società campobassana, gara a carattere regionale, specialità Individuale. A vincere la kermesse è statoSalvatore Amorosa dell’Avis Campobasso, che in finale ha superato il termolese Stefano Pellicanò della Madonna delle Grazie. Sul gradino più basso del podio, Franco Di Zinno del Bocciodromo Comunale Campobasso; al quarto posto Giovanni De Marco del club ‘La Folgore’ di Cassino. Ai nastri di partenza 106 individualisti, provenienti dalle due province molisane, dalla Campania, dal Lazio, dall’Abruzzo e dalla Basilicata.

Sul fronte promozionale, nel giorno della festa della donna, alla Bocciofila Monforte Campobasso, in Villa de Capoa, si è disputata una coppia ‘Lui&Lei’, che ha visto ai nastri di partenza quindici tandem per un movimento, quello in rosa, che si sta sviluppando in provincia di Campobasso. A vincere la kermesse, le coppie formate da Franco Colavecchia e Marianna Di Mucci del Bocciodromo Comunale Campobasso e Giuseppe Formato e Giuliana Iannetta della Bocciofila Monforte Campobasso. Al secondo posto due binomi della Bocciofila Monforte, Giovanni Colitti e Gabriella D’Ammassa (sconfitti in una finale da Colavecchia-Di Mucci) e Antonio De Simio e Tiziana Gallo (sconfitti nell’altra finalissima dal duo Formato-Iannetta).

Alle finali presente il presidente della FIB Molise, Angelo Spina, che si è complimentato con quelle società che favoriscono l’ingresso nei bocciodromi delle donne, ringraziando la Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo per la massiccia partecipazione alla manifestazione, al termine della quale si è dato via ai festeggiamenti dell’8 marzo.