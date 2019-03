Contributi post sisma per case e attività economiche: la domanda entro il 16 maggio

MONTECILFONE. Entro il 16 maggio 2019 i cittadini destinatari del contributo per l'autonoma sistemazione che intendono usufruire del contributo fino a 25.000 euro per rientrare nelle loro abitazioni devono presentare domanda al comune con le modalità previste nell'Ordinanza di Protezione Civile n. 576 del 15 febbraio 2019.

Analogamente devono comportarsi i titolari di attività economiche.

Si precisa che il detto termine è perentorio.

Sul sito del comune di Montecilfone è disponibile sia la detta ordinanza che la modulistica per la richiesta del contributo.