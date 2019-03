Scomparsa di Mario di Sabato, i ringraziamenti della famiglia sul cordoglio avuto

GUARDIALFIERA. «La memoria d’un fratello buono salito ai prati dell’eternità, è come un dipinto, impresso nell’anima. Ed è trasfigurato, forse anche in poesia, dalla liricità d’una vita, donata per amore. Mario ha discarnato dal patibolo della sua sposa e dell’unico suo figlio, la vertigine della sofferenza assumendola e applicandola con l’efficacia redentrice. Noi, confortati nel lutto da una moltiplicazione d’affetti, desideriamo esprimere viva gratitudine ed auspicare, per ciascuno, un lembo di cielo sereno». I familiari di Mario di Sabato.