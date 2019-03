MONTECILFONE. Alla Masseria Grande stasera ci sarà una serata molto particolare, lo Chef Award League, «si tratta di una gara fra cuochi, chiamata anche "cena a quattro mani”, che si svolge in varie regioni d'Italia e fortunatamente, siamo stati scelti per rappresentare il Molise», ci illustrano gli organizzatori locali.

La gara nazionale fra Chef è calendarizzata in tutti i giovedì di marzo, ha debuttato la scorsa settimana e coprirà tutto il Paese. Il torneo è comunque molto lungo, finirà a settembre, dopo aver coinvolto ben 1.070 ristoranti.

A rappresentare il Molise la gestione della famiglia Liberatore a Masseria Grande, iniziata dall’aprile del 2018, «è quindi per noi un inizio – spiega Marco Liberatore - anche se operiamo nel settore della ristorazione da diversi anni».

Masseria Grande sarà rappresentata dallo chef Rocco Mazzone.

Un vero e proprio debutto in Italia per Chef Awards League, il campionato culinario nazionale che ha l’obiettivo di creare una competizione dal sapore tutto italiano in cui far confrontare i migliori chef del paese.

Chef Awards League 2019 è un evento a gironi che vedrà protagonisti venti ristoranti in tutta Italia, attentamente selezionati da Chef Awards secondo il sistema Gatroranking.it, chiamati ad interpretare piatti tipici della propria tradizione culinaria.

Grazie al suo concept innovativo, Chef Awards League vedrà concorrere in una sola serata cinque regioni italiane, cinque ristoranti e cinque menù per una serata evento unica nel suo genere dedicata al meglio della ristorazione italiana.

Ogni ristorante in gara nella realizzazione del proprio percorso degustazione a 4 mani, si avvarrà dell’utilizzo di prodotti locali a seconda della propria regione di appartenenza.

Un team di lavoro presenterà i propri piatti, votati in diretta dagli ospiti presenti tramite l’App di Chef Awards per Ingredienti – Gusto – Idea – Abbinamenti.

Una sfida che decreterà lo chef vincitore della serata, pronto a concorrere per il secondo girone evento in programma nel mese di maggio. Per la finale tanto attesa, si dovrà invece attendere a settembre in occasione dell’annuale evento Chef Awards Celebrity Night 2019.

Le altre date evento sono in programma per le serate del 14, 21, 28 di marzo e vedranno il coinvolgimento delle restanti regioni e di altri 15 chef del panorama nazionale.

Radio partner ufficiale del progetto RDS 100% grandi successi

Chef Awards è l’evento B2B della ristorazione che coinvolgerà oltre 1070 ristoranti. Un concept che vuole essere una nuova forma di riconoscimento, durante la quale gli chef in gara saranno selezionati dal web secondo il sistema Gastroranking.it.

Per maggiori dettagli www.chefawards.it.