Sala e caffetteria: l'Alberghiero conquista oro e argento alla Fib Junior Cup

TERMOLI. Ennesimo successo per l’istituto Alberghiero di Termoli Federico di Svevia, vincitore del primo posto in sala e secondo caffetteria nel Concorso interregionale indetto dalla Federazione nazionale Barman “Fib Junior Cup”. La competizione si è svolta presso l’Istituto alberghiero di Casamassima, in provincia di Bari: studenti vincitori Isabela Catalano e Carlo Andrea Vitulli.