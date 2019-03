Coldiretti Molise: «Bando apicoltura, tempi stringati»

CAMPOBASSO. Nell’intento di favorire la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti apistici, la Regione Molise ha emanato un bando, pubblicato sul Burm il 12 marzo, cui gli imprenditori interessati potranno rispondere entro domani 15 marzo. Stimando l’iniziativa utile per l’intero settore, Coldiretti Molise esprime tuttavia perplessità per i tempi a dir poco stringati concessi agli imprenditori per elaborare un progetto da presentare. Coldiretti desidera inoltre sottolineare che tali metodologie e tempistiche non possono rappresentare la norma dei rapporti tra Istituzioni e imprese andando ad impattare negativamente sulle legittime aspettative degli imprenditori.