SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Croce, la Madonna Pellegrina di Fatima fa tappa in paese per tre giorni. Un appuntamento che si inserisce in un percorso di fede, spiritualità e condivisione. Da oggi a domenica 17 marzo farà tappa a Santa Croce di Magliano la statua della “Madonna di Fatima Pellegrina”. Si tratta del calco della lignea realizzata nel 1947 da suor Lucia e messa disposizione per la missione dell'associazione internazionale Ise di Roma.

Fitto il programma di appuntamenti coordinato dal parroco, don Angelo Castelli, con l'arrivo della statua nel pomeriggio di venerdì alle 17. Tra le iniziative ci saranno diverse messe, la recita del rosario, l'adorazione eucaristica, lodi, conferenze sul Messaggio di Fatima e momenti di intensa preghiera comunitaria. Il programma mariano si concluderà domenica 17 marzo alle 17.30 con la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, il rinnovo delle Promesse battesimali, l'atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria e la partenza della statua della Madonna di Fatima da Santa Croce di Magliano.