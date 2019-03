Mamma resta fuori casa con la bimba a letto malata, arrivano i Vigili del fuoco

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli all'opera in via Maratona. Richiesto l'intervento per l'apertura porta di una abitazione da parte di una mamma, rimasta fuori casa per la chiusura accidentale della stessa porta, a causa di un improvviso colpo di vento, mentre all'interno una bimba era a letto con la febbre.