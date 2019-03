Up-to youth: corso di formazione per creare un’impresa

TERMOLI. Un Paese per Giovani, opera segno della Diocesi di Termoli Larino, in collaborazione con Microlab Onlus, ha organizzato un corso di formazione gratuito “Up to Youth” sulla creazione di un’impresa.

L’evento si svolgerà il 26 e 27 marzo 2019 dalle 15.30 alle 19.30, nella sala del Palazzo della Curia Vescovile, piazza Sant’Antonio (ingresso cancello su via Oliviero) a Termoli.

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire i temi della creazione e sviluppo d’impresa e a chi ha già un’idea imprenditoriale e vuole verificarla o essere accompagnato a svilupparla.

Il percorso offre una panoramica sul mondo imprenditoriale e sulle nozioni base per aprire un’impresa.

Durante i due incontri verranno affrontate le seguenti tematiche: Business plan, Business Model Canvas, strumento essenziale nella pianificazione strategica di un’azienda, aspetti societari, modelli e requisiti dell’impresa, nozioni base in controllo di gestione e accesso al credito.

I partecipanti che hanno un’idea d’impresa potranno successivamente usufruire dell’assistenza personalizzata gratuita da parte di professionisti disponibili a dare un supporto nello sviluppo dell’idea imprenditoriale e nella compilazione del business plan.

Programma delle giornate:

26 marzo 2019 – Business Model Canvas & Business Plan

27 marzo 2019 – Come aprire un’impresa: requisiti e modelli

Docenti: Nicola Caporaso (già manager di Multinazionali) e Andrea Gabbay (esperto di finanza).

I posti sono limitati.

Per partecipare iscrizione obbligatoria tramite il form al link:

https://www.associazionemicrolab.it/uptoyouth-termoli-2019/

oppure scrivere una mail di manifestazione di interesse a fabrizio.dippolito@unpaesepergiovani.it

info anche su www.unpaesepergiovani.it