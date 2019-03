Cala il sipario su “TermoliMusica” con il duo pianistico Metro-Foti

TERMOLI. Con il concerto del “duo pianistico Metro-Foti” cala il sipario sulla XIV edizione della Stagione Concertistica “TermoliMusica”.

L’appuntamento è domenica 17 marzo alle ore 18, presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli.

Da novembre a marzo si sono avvicendati sul palco del Cinema Sant’Antonio 10 formazioni concertistiche italiane e straniere di enorme prestigio che hanno dato modo di vivere la grande musica ai cittadini di Termoli e del basso Molise.

L’anima della manifestazione, organizzata a Termoli per il quindicesimo anno consecutivo da Ondeserene, sono state leAssociazioni culturali la Casa del Libro, Unitre, Fidapa, Don Milani e l’azienda Soggiorno e Turismo con Molise Orientale che attraverso il coinvolgimento dei propri soci hanno sostenuto fattivamente questa iniziativa con i loro abbonamenti. In tal modo hanno permesso di sopravvivere all’unica stagione concertistica del basso Molise. Insieme al sostegno non solo economico, ma soprattutto morale, degli sponsor che non hanno semplicemente contribuito secondo le loro possibilità ma si sono sentiti partecipi di una rivoluzione culturale in atto a Termoli, visto il successo e la continua partecipazione di un folto e soprattutto variegato pubblico.

Il Duo Pianistico METRO-FOTI presenterà un programma unico dal titolo “ Bene, Bravi, Bis”, in realtà un concerto che è la raccolta dei bis che normalmente gli artisti eseguono a fine concerto.

Una carrellata quindi di brani brevi e di grande presa sul pubblico scritti dai più grandi compositori della storia della musica. Gli artisti che vedremo a Termoli si sono esibiti nelle più importanti città del mondo: New York, Washington, Londra, Parigi, Vienna, Sydney, Tokyo, Montreal, Città del Messico, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Seoul, Singapore, Bangkok, Istanbul, Atene, Bruxelles, Roma, Milano, Madrid, Barcellona, Amsterdam, Varsavia, Praga, Budapest, Stoccolma, Helsinki, San Pietroburgo, Bucarest, Monaco di Baviera, Lubiana, Bratislava, Zurigo, ecc.In prestigiosi teatri quali la Carnegie Hall di New York, la Sala d’Oro del Musikverein e la Konzerthaus di Vienna, la Smetana Hall di Praga, l’Accademia Liszt di Budapest, il Gasteig di Monaco di Baviera e per la Società Fryderyk Chopin di Varsavia. Collaborando con rinomate orchestre (fra le quali l’Orchestra d’Archi del Teatro alla Scala di Milano, la Wiener Mozart Orchester, l’Orchestra Sinfonica della Radiotelevisione slovena, la Thailand Philharmonic Orchestra, la London Musical Arts String Orchestra, la Camerata Transsylvanica di Budapest, la Slovak Sinfonietta, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí - Mexico...), sotto la guida di illustri Direttori di fama internazionale. Hanno inciso diversi CD e registrato per numerose emittenti radiofoniche e televisive di tutto il mondo. Docente di ruolo nei Conservatori italiani di Musica, è stato invitato a tenere master classes da importanti istituzioni, come il prestigioso Yong Siew Toh Conservatory of Music di Singapore.

L’appuntamento è domenica 17 marzo 2019 alle ore 18.00 presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli. Si ricorda che chi va al concerto con un bambino fino a 13 anni usufruisce della promozione “Bimbi Gratis”, ingresso a biglietto ridotto di 10.00 Euro e naturalmente il bambino entra gratuitamente.