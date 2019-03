Kickboxing, Lisa Fiore e Mattia Spalletta salgono sul podio

RIMINI. Sabato 15 marzo a Rimini gli atleti molisani e abruzzesi di Kickboxing hanno partecipato al Campionato Italiano “ Criterium 2019” della Fikbms (Federazione italiana kick boxing, muay thai, savate ) nella specialità kick light, come primo Campionato Italiano Ufficiale del 2019, dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi Regionali e Interregionali, riportando i seguenti piazzamenti:

1° CLASSIFICATO– Medaglia d’oro

-- Fiore Lisa Categoria Juniores– 50 Kg

-- Spalletta Mattia Categoria Juniores– 89 Kg



5°CLASSIFICATO – Medaglia di legno

Coppa Rebecca, Celano Pietro, Caruso Manuel, Coppa Alessio, Foia Michele

Gli Atleti si sono dimostrati eccellentemente maturi e preparati anche per combattere in una Gara di Kickboxing “kick light” (diversa dalla loro specialità ovvero il SANDA) impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la vittoria al Campionato Italiano, obbiettivo raggiunto anche se non per tutti, purtroppo.

Gli atleti in partenza per Rimini erano 7 e tutti motivati e determinati a giocarsi la chance di arrivare sul gradino più alto e di sperare di indossare l’azzurro, subito dopo l’altra gara di Maggio, ma purtroppo per 5 Atleti (Coppa Rebecca, Caruso Manuel, Foia Michele, Coppa Alessio e Celano Pietro), questo sogno si è fermato (naturalmente per quest’anno), prima di tutto perché capitati in categorie numerose oltre 10 atleti e poi perché qualcuno di questi si è scontrato, dopo le prime vittorie, con i campioni italiani del 2018 e con atleti con molta più esperienza in questa disciplina, ma comunque sono stati eccezionali a non regalare nulla a nessuno anzi in alcuni casi, gli altri, hanno dovuto sudare e vincere anche solo con 1 punto di differenza.

Sicuramente per questi atleti il progetto italiano sarà rinviato all’anno prossimo, con un anno in più di studio lavoro e allenamento, e sicuramente con un’esperienza in più.

Gli atleti che sono saliti sul podio, Spalletta Mattia vince per abbandono dell’avversario e quindi unico in categoria, per Fiore Lisa tutto inizia come sempre quando infila i guantoni, infatti nel primo incontro la solita determinazione, grinta ed esperienza, che la distinguono, evidenziano subito l’andamento dell’incontro già al primo round, non lascia nulla all’avversaria che si è dovuta subito arrendere alla valanga di pugni e calci portati dalla Fiore, nel secondo round lo scenario non cambia, con l’avversaria sempre a terra, invasa dai colpi della Fiore, nel secondo incontro lo scenario non è cambiato, anche se la seconda avversaria era un po' più brava della prima, ma la Fiore come sempre oltre alla forza e la determinazione ci ha messo il cuore ed è riuscita a vincere prima della fine del 2° round per somma di uscite dell’avversaria, quattro, vincendo così la sua categoria.

Per gli atleti non piazzati bisogna comunque fare un elogio, per Celano Pietro affronta la gara come un guerriero, determinatissimo e carico e si vede subito al primo incontro che devasta di colpi il suo avversario, porta colpi precisi e veloci, aggiudicandosi l’incontro, il secondo incontro inizia con la stessa determinazione e voglia di vincere, ma poi commette un po' di falli inutili, che oltre ad innervosirlo gli porta qualche punto in meno che poi pregiudicherà l’incontro facendolo perdere, viene ripescato per essere selezionato al quarto posto e così passare per la gara di maggio, e l’incontro inizia con la stessa carica agonistica e determinazione che lo ha accompagnato in questa gara, porta molti colpi precisi e tecnici, l’incontro e sempre sul pari, ma nel finale purtroppo perde per 1-2 punti, perdendo anche l’opportunità di andare avanti, ma resta la consapevolezza della sua bravura.

COPPA Rebecca come prima esperienza in questa disciplina, si è comportata benissimo iniziando l’incontro con la grinta giusta e con la giusta carica per vincere, comanda e si aggiudica il primo round con eccellente vigore, affronta l’avversaria senza paura e senza risparmiare colpi, la stessa cosa succede nel secondo round, dove l’avversaria si vede sopraffatta dalla Coppa, purtroppo a 20 secondi dalla fine, per Coppa gli viene il senso di vomito che la blocca in tutto e non riuscendo a gestire la situazione perde per nulla.

Ripescata anche lei per il 4° posto, si affronta con un’altra atleta che è un po' scorretta, la Coppa continua con mille calci e pugni e la stessa cosa fa l’avversaria, entrambe tirano forti e fanno qualche errore, ma la Coppa commette un’ammonizione in più e perde l’incontro con tanto rammarico per aver perso il primo incontro per nulla.

FOIA Michele anche lui alla sua prima esperienza nella Kick inizia l’incontro con molta determinazione porta i colpi veloci e con un ottimo scambio calci/pugni, l’incontro si mantiene sempre sul pari anche perché l’avversario, riesce in qualche modo anche lui a fare punti, inizia il secondo round con la convinzione di vincere e di andare avanti nella selezione, continua a portare colpi precisi, determinati e veloci, agli ultimi secondi subisce dei calci che poi lo porteranno a perdere con 2 punti meno del suo avversario lasciando l’amaro in bocca perché se avesse gestito meglio la difesa, sarebbe andato avanti.





COPPA Alessio inizia anche lui l’incontro nel migliore dei modi, c’è un giusto scambio di colpi, calci e pugni ben indirizzati e precisi, gli atleti si studiano e cercano entrambi di vincere, il Coppa esprime al meglio il suo bagaglio tecnico e il primo round finisce in vantaggio, nel secondo round le cose sono uguali, i colpi vengono scambiati in modo preciso da entrambi gli atleti che però poi iniziano a tirare un po' più forti e sanzionati entrambi anche se con qualche piccolo errore arbitrale, il Coppa subisce 4 richiami ufficiali che lo portano a perdere l’incontro con tanto rammarico.

CARUSO Manuel alla sua prima esperienza nella Kick, sale sul tappeto con un po' di tensione ed emozione, ma cerca di dare il meglio di se, nei primi colpi riesce a fare punti e gestire l’avversario, ma poi quando l’avversario, un po' più esperto di lui, inizia ad accelerare i tempi e i colpi, il Caruso non reagisce nel modo opportuno e perde anche se per poco l’incontro.

Da lunedì torneranno ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista delle prossime gare, già ad Aprile con il Sanda, per poi essere pronti con Fiore e Spalletta per i Nazionali a Rimini a Maggio con la Kickboxing.

Gli Atleti sono più che motivati di crescere e diventare sempre più forti e ce la metteranno tutta per vincere ogni manifestazione, non dobbiamo che aspettare i prossimi risultati e podi sia Nazionali che Internazionali.