Ad Acquaviva tutto pronto per festeggiare San Giuseppe

ACQUAVIVA COLLECROCE. Anche quest'anno il popolo di Acquaviva è pronto per festeggiare San Giuseppe, lo Sposo della Beata Vergine Maria. Una tradizione che va avanti dal lontano 1891, anno in cui fu acquistata la stupenda statua in cartapesta del sordomuto Gabriele Falcucci di Atessa. Domenica 17 marzo alle ore 7.30 il suono delle campane annuncerà l'inizio della festa, alle 8.00 la prima Celebrazione Eucaristica in palestra. Nella mattinata la Banda "Città di Tornareccio" percorrerà le strade del paese sostando nei punti ove il popolo generoso come sempre offre un banchetto di dolci e prodotti tipici locali, alle ore 11.00 la Solenne Celebrazione Eucaristica sempre in Palestra e al termine la statua del santo verrà portata in processione per le strade cittadine.

Dopo la processione verrà distribuita, all'uscita della chiesa, la pizza di San Giuseppe chiamata nel dialetto croato "kresc" e le zeppole preparate appunto per l'occasione. La piccola comunità di origine croata è sempre molto entusiasta nel celebrare le numerose feste religiose e non durante l'arco dell'anno e sempre molto accogliente a chiunque vuole passare una giornata diversa all'insegna della festa e della fraternità.