L'altare di San Giuseppe dell'oratorio parrocchiale di Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. L'oratorio parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, come ogni anno, allestisce l'altare di San Giuseppe (in fondo alle scale). Ben 4 i giorni di esposizione, da ieri a martedì 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Oggi dalle 8 alle 22, con la recita del Santo Rosario alle 16 e alle 21, domani dalle 8 alle 24 col Rosario alle 21 e martedì dalle 8 alle 20, con la recita del Santo Rosario alle 16. Per chi volesse contribuire sono graditi alimenti a lunga conservazione per le necessità della Caritas parrocchiale, che possono essere depositati negli appositi cesti sotto la tavola di San Giuseppe.