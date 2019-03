CAMPOBASSO. Le novità fiscali per il 2019: alla quinta edizione il tradizionale incontro di approfondimento UniMol in materia tributaria. 18 marzo, Aula Magna “Vincenzo Cuoco” Dipartimento Giuridico.

Torna anche quest’anno l’incontro di approfondimento su “Le novità fiscali”, giunto ormai alla sua quinta edizione. Questo evento, ormai tradizionale e consueto, rappresenta un’attesa occasione di incontro e approfondimento delle innovazioni legislative che hanno di recente interessato la materia tributaria e sulle quali si concentra l’attenzione degli operatori professionali chiamati in prima linea ad applicarle.

È stata confermata la scelta di far partecipare tutti gli “attori” della scena tributaria che potranno agire così sinergicamente. Saranno ancora una volta presenti rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, rappresentanti della Guardia di Finanza, membri dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, membri dell’Ordine degli Avvocati, esponenti del mondo accademico. Come sempre, l’incontro ambisce a essere non solo una mera occasione di riflessione, ma anche un momento di approfondimento e di aiuto per la prassi quotidiana.

Quest’anno, oggetto di approfondimento sono gli istituti di recente introdotti e/o rivisitati dalla Legge di bilancio 2019, dal relativo “collegato fiscale” e dalle disposizioni di recepimento di alcune direttive UE. Si tratta di interventi destinati ad incidere significativamente su rilevanti profili del diritto tributario e sulla operatività quotidiana.

In particolare, si discuterà del nuovo regime di “flat tax”, ora estensivamente applicato alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione. Si tratta di un regime che vuole essere un banco di prova per future riforme fiscali e che, quindi, deve essere valutato, prima di tutto, dal punto di vista sistematico.

Si analizzeranno poi alcune regole che stanno avendo enorme impatto sugli operatori economici. Ci si riferisce alle nuove regole in tema di deducibilità degli interessi passivi, introdotte al fine di uniformare la normativa interna a quella euro-unionale, nonché alle disposizioni in materia di “pace fiscale”. Quest’ultime, attraverso la previsione di numerose sanatorie, consentono – a chi decide di ricorrervi – di fruire di importanti riduzioni dei propri debiti tributari.

Si discuterà, infine, sui recenti chiarimenti legislativi circa l’art. 20 t.u.r., la cui interpretazione ha dato luogo, lo scorso anno, ad un acceso contrasto giurisprudenziale.

L’incontro, che si svolgerà lunedì, 18 marzo 2019, a partire dalle 14.30, nell’Aula Magna del Dipartimento Giuridico intitolata a “Vincenzo Cuoco” – I Edificio Polifunzionale di Viale Manzoni, a Campobasso – ha ricevuto l’accreditamento ai fini della formazione professionale continua da parte degli Ordini aderenti (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Consulenti del Lavoro).