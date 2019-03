All'auditorium Giovanni Paolo II lo spettacolo musicale "I Promessi Sposi"

TERMOLI. Da alcuni mesi la compagnia teatrale amatoriale "U' Battellucce", la compagnia ideata e diretta da Nicolino Cannarsa, sta preparando con prove assidue una nuova commedia musicale, "L'Odissea", dopo il successo incredibile ottenuto dalla loro prima rappresentazione de "I Promessi Sposi" portata in scena sempre sold-out per tutto il Molise e in Abruzzo da giugno 2017 fino a marzo 2018.

A grande richiesta verranno riproposti I Promessi Sposi: alle 17 di questo pomeriggio nell’auditorium Giovanni Paolo II a Santa Maria degli Angeli.

Nella rappresentazione riveduta e corretta, il maestro Nicolino Cannarsa è riuscito a creare un autentico miracolo artistico, portando anzi riportando dopo 50 anni in scena una sua creatura, un qualcosa di esaltante, in teatri importanti come il Savoia di Campobasso, il Politeama Ruzzi e il Flaviano di Pescara. Adesso questa richiesta di riproporre il capolavoro letterario per antonomasia del Manzoni, lusinga sia il mentore Cannarsa che gli stessi protagonisti. Un motivo in più per concentrarsi al meglio nella preparazione della nuova rappresentazione dell'opera di Omero che promette di divertire ancor di più di quanto abbia fatto la commedia manzoniana.