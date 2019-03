Assemblea pubblica del comitato San Timoteo

TERMOLI. A seguito dell’incontro tenuto giovedì 14 marzo scorso, da una delegazione del Comitato, con i Commissari alla Sanità, il Comitato organizza un’assemblea con gli iscritti, aderenti, e la cittadinanza tutta, per discutere sull’esito dell’incontro avuto.

Sarà occasione anche per esaminare e discutere sullo stato di fatto del servizio sanitario regionale, in particolar modo nel basso Molise, con le criticità, i disservizi, e quindi individuare e indicare le possibili azioni da intraprendere nell’immediato, oltre a definire alcune proposte da sottoporre alla struttura Commissariare in prossimità della stesura del nuovo Programma Operativo 2019-2021, per perseguire la tutela della salute, anche per i cittadini del basso Molise.

L’incontro è per domani pomeriggio, alle ore 18, presso la sala della Parrocchia San Timoteo (sopra il Cinema Oddo) in via Pepe – Termoli. Al fine di individuare una azione comune da intraprendere, il Comitato auspica che all’incontro ci sia anche la partecipazione dei rappresentanti la classe dirigente, politica e amministrativa di Termoli e del basso Molise.