L'integrazione attraverso la musica: al via il progetto MusikiAmo

TERMOLI. Il 19 Marzo, alle ore 10:00, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, sarà presentato il progetto MusikiAmo.

Il progetto, proposto dalla Millennium Onlus in partenariato con l'Associazione Punto di Valore e la Cooperativa Solidalia, si rivolge ai minori a rischio, compresi nella fascia di età dell’infanzia ai diciotto anni, ospiti nella Casa di Kore.

Nello specifico, MusikiAmo promuove e favorisce lo svolgimento di attività legate alla musica, da valorizzare sia come risorsa socio-ricreativa e professionale, sia come canale per l’inclusione comunitaria, partecipata e spontanea. Attraverso attività laboratoriali, la musica diventa il fine primario per lo sviluppo delle capacità dei ragazzi di partecipare all’esperienza musicale, potenziando così le autonomie personali e sociali, l'autostima e la fiducia in se stessi, nonché alcune competenze specifiche a livello tecnico pratico.