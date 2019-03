CAMPOMARINO. Continua l’avventura dell’Adriatica Campomarino nel campionato nazionale femminile Under 15. Dopo la sconfitta maturata in esterna contro il Pescara Calcio, le ragazze dell’Adriatica ospitano nella nona giornata la squadra di Luco dei Marsi e disputano la miglior gara della stagione vincendo per uno a zero. La partita, molto equilibrata e combattuta, è stata decisa a metà primo tempo con il vantaggio dell’Adriatica Campomarino, che è riuscita a controllare le avversarie andando vicina al raddoppio in un paio di occasioni. Il campionato Under 15 femminile, organizzato dal settore giovanile e scolastico della Figc è una manifestazione a carattere nazionale giunta alla seconda edizione. L’anno scorso ad aggiudicarsi la vittoria finale è stata l’Inter, che ha sconfitto in finale le ragazze della Juventus. L’Adriatica Campomarino è la prima ed unica squadra molisana a partecipare a questa competizione, inserita nel girone Abruzzo-Marche e si sta confrontando con avversari blasonati e con realtà diverse rispetto a quella molisana. Quella dell’Adriatica Campomarino è quindi una realtà importante, che potrebbe fungere da apripista anche nella nostra regione. Quest’anno, oltre alle 17 ragazze della categoria Under 15 che sono già al secondo anno di attività, la scuola calcio di Campomarino ha costituito anche una squadra categoria Pulcini interamente femminile, oltre alle numerose categorie maschili che partecipano a tutti i campionato locali Figc.

La prossima giornata del campionato femminile Under 15 vedrà l’Adriatica Campomarino impegnata ad Avezzano in una partita difficile nella quale le ragazze di mister Altobello cercheranno di conquistare altri tre punti.