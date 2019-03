Lutto in casa Giuliani, è morto Amedeo: storico tifoso del Termoli calcio

TERMOLI. Un grave lutto ha colpito il dirigente scolastico dell'Istituto E.Majorana e Artistico Benito Jacovitti, il professor Stefano Giuliani. Dopo una lunghissima e dolorosissima malattia che lo aveva costretto a letto da molti anni, è venuto a mancare all'età di 91 anni il suo papà, Amedeo Giuliani.

Uomo per bene, grande ed instancabile lavoratore, aveva a Termoli un'officina per la lavorazione delle pompe e iniettori.

All'epoca del grande U.S.Termoli, Amedeo era uno dei tifosi storici del sodalizio giallorosso e non mancava a nessuna partita al Cannarsa.

La sua voce sul campo era squillante, si riconosceva tra mille e si contraddistingueva anche per la sua immancabile trombetta che si metteva sulla bicicletta come clacson e che poi usava allo stadio per incitare i giocatori. La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Giuliani, alla moglie Cristina, ai figli Stefano e Rosanna, alla nuora Antonella, ai nipoti Amedeo e Mauro e a tutti i familiari.

I funerali si terranno martedì 19 marzo alle ore 11 presso la Chiesa Sant'Antonio, partendo dall'Istituto San Francesco di Vasto.