Formazione professionale e orientamento al lavoro, la proposta di legge

CAMPOBASSO. “Politiche attive del lavoro e Formazione Professionale – Struttura Multifunzionale regionale di orientamento – Organizzazione e funzionamento del Sistema regionale dei Servizi per il lavoro”, è il titolo della proposta di legge regionale –contraddistinta con il n. 55- di iniziativa del Consigliere Angelo Michele Iorio. La proposta di legge, si legge nel comma 2 dell’art. 1, prevede l’istituzione, nell’ambito del governo dei servizi regionali per il lavoro, di un organismo denominato “Struttura Multifunzionale di Orientamento” (SMO), a supporto di parte delle attività concernenti i Servizi per il Lavoro nell’erogazione di alcune delle misure previste dalle normative di settore nazionali e regionali, nonché dagli accordi e dalle convenzioni in essere tra organi centrali e territoriali.

Alla SMO viene affidato il compito di sostenere la Regione Molise, nell’ambito dell’organizzazione del sistema di orientamento permanente, favorendo nel contempo azioni di collegamento tra agenzie per il lavoro, agenzie formative e associazioni di categorie. La nuova Struttura Multifunzionale di Orientamento supporterà, secondo il successivo comma 4 della proposta di legge, le azioni a titolarità regionale relative alla costituzione di una base informativa inerente la filiera della Formazione Professionale, secondo indirizzi e procedure dettate dalle strutture preposte, per l’efficientamento e la capitalizzazione del patrimonio informativo dell’amministrazione regionale, nell’obiettivo della contribuzione alla realizzazione del Sistema Informativo della Formazione Professionale. Nella SMO, come prevede l’art. 14 della pdl, è impegnato il personale iscritto nell’Albo degli operatori della formazione professionale.