Capitaneria di Porto, nuova chiamata d'imbarco per marittimo

TERMOLI. Al fine di dare massima diffussione, si informa che alle ore 09.30 del giorno 22 marzo 2019 verrà effettuata una chiamata per l’imbarco di n° 1 (uno) marittimo con qualifica di “bassa forza”, a bordo del motopeschereccio denominato “Sebastiano” iscritto al n. tm255 dei rr.nn.mm.&gg. della Capitaneria di Porto di Termoli.

Il marittimo interessato dovrà presentarsi presso l’ufficio di questa Capitaneria di porto entro e non oltre le ore 09.30 del giorno 22 marzo 2019 munito di: libretto di navigazione di 1^ ctg o foglio di ricognizione di 3^ ctg; tesserino di iscrizione nel registro pescatori; certificato medico di visita preventiva d’imbarco e visita biennale in corso di validità (solo per i marittimi iscritti nella 1^ ctg). Significando che, trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l’esito chiamata sarà considerata negativa.