GUGLIONESI. L'Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi organizza per giovedì 21 marzo presso il teatro Fulvio uno spettacolo di musica, danza e letture di brani intitolato "Memorie”.

Si tratterà di una serie di spettacoli divisi in tre atti. Il primo inizierà alle 8.45 e sarà portato in scena per gli alunni della scuola media e del biennio del liceo. Alle 11 sarà la volta degli studenti del triennio, mentre invece alle 17.30 lo spettacolo sarà aperto a tutta la cittadinanza. Un evento che sarà davvero molto emozionante sulla Shoah, dove gli alunni hanno sviluppato e curato durante l'anno scolastico un laboratorio di lettura ed espressivo.

Alla riuscita dello spettacolo oltre all'impegno e la bravura degli interpreti bisogna anche ascrivere quella dei docenti del laboratorio di lettura Elvira Cucumo, Gianni Salvatore, Elisabetta Fiore, Cristina Pace, il pianista Daniele Terzani, le coreografie di Maria Pia Recchi, il service Audio Mabò Music e la regia di Antonio Molino.

Sulla locandina della manifestazione la frase celeberrima tratta dal diario di Anna Frank: «Non penso a tutta la miseria, ma alla bellezza che rimane ancora».