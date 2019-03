Tamponamento in via Corsica e il traffico va in tilt

TERMOLI. Cosa è successo all'ora di pranzo in via Corsica? Un semplice tamponamento senza feriti, per fortuna, ma con la strada dove il traffico è stato rallentato e non poco per i rilievi della Polizia municipale, con code interminabili.

E' quanto avvenuto intorno alle 13, minuto più minuto meno, ma che ha provocato molta curiosità, con diverse segnalazione ricevute dalla nostra redazione.