TERMOLI. L’Anpana di Termoli, in partenariato con Sae 112 Onlus, la Protezione Civile di Montecilfone, Enpa Campobasso, Oipa sezione di Termoli, Gisco Group Cooperativa Sociale e con il patrocinio del Comune di Termoli, ha organizzato nei giorni di sabato 23 e sabato 30 marzo 2019 l’evento formativo “Randagismo e soccorso in caso di calamità” Nozioni etologiche per l’approccio in sicurezza nel randagismo e nel soccorso in stato di calamità. Nozioni in ambito amministrativo e penale.

Il Progetto è stato finanziato dal Csv Centro di Servizio per il Volontariato del Molise Sede del corso: Sala Convegni Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Termoli, orario del corso: dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Il corso di formazione è rivolto ai volontari delle Organizzazioni di volontariato che operano in campo ambientale, nella protezione civile, alle guardie eco-zoofile, ai volontari delle associazioni operanti nei canili e nei rifugi e aperto alla partecipazione del personale della polizia locale ed ha come obiettivo l’incremento della sicurezza degli interventi dei volontari che spesso di trovano a gestire situazione di pericolo e/o potenziale pericolo nel recupero dei pet in caso di operazioni di soccorso.

Tale obiettivo si inserisce nella più generale riflessione che vede il volontariato come un modo per apprendere e formarsi e non solo come momento per potersi rendere utile agli altri e alla società. Molte infatti sono le competenze trasversali e le tecniche che si possono acquisire e di particolare rilevanza da parte delle OdV e delle associazioni il garantire la stessa sicurezza del volontario in termini pratici e di azione, che può essere raggiunta solo attraverso la formazione e la preparazione su specifiche problematiche del settore.