Corso di “Blsd esecutori per operatori non sanitari” di Rotary e Misericordia

TERMOLI. Domani, sabato 23 marzo, presso la sede della Misericordia di Termoli in via Biferno 20/22, si terrà il corso di “Blsd esecutori per operatori non sanitari” organizzato grazie allo sforzo congiunto della Misericordia di Termoli e del Rotary club di Termoli.

Il corso si propone di far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base in caso di arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, permettendo inoltre di acquisire conoscenze e abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

All’esito dello stesso, previo superamento con esito positivo della verifica, verrà rilasciata attestazione ufficiale valevole su tutto il territorio italiano per due anni.

La durata complessiva del corso sarà di 8 ore, divise tra teoria e pratica in base al seguente orario indicativo: ore 8.30-13.30 e 14.30-17.30.

Al corso sono ammessi uditori, che non riceveranno però l’attestazione ufficiale ai fini di esecutore Blsd.