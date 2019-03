TERMOLI. Sabato 23 marzo, alle ore 17, presso la sala consiliare del comune di Termoli, l'associazione Mai più sole-Non una di meno di Termoli avrà il piacere di incontrare persone di rara professionalità per parlare di quanto sia necessario educare ogni singolo individuo al rispetto di sé e degli altri per dare a tutti la possibilità di realizzare i propri sogni.

Il titolo scelto per questo incontro è proprio “Educazione ed emancipazione - l'impegno delle donne”per evidenziare l'urgenza di rimettere al centro l'aspetto educativo volto a migliorare le condizioni di vita, specialmente quelle dei più giovani.Affronteremo il tema attraverso il racconto, l'esperienza e gli occhi di due donne molto impegnate: la preside dell’ Istituto Superiore F. Morano di Caivano, Eugenia Carfora, protagonista della puntata del programma "I dieci comandamenti" del giornalista Domenico Iannaccone e il sostituto procuratore del Tribunale dei minori,Rossana Venditti, da anni impegnata nel contrasto al crimine e all'ingiustizia in Molise.

Purtroppo non tutto ciò che è ingiusto è perseguibile per legge, c'è bisogno di valori più ampi e condivisi per dare all'umanità pari dignità e un futuro migliore.

Durante l'incontro sono previsti anche due interventi: uno da parte della presidente dell'associazione Liberaluna onlus e cavaliere della Repubblica Maria Grazia La Selva, e l'altro da parte di Valentina De Leonardis, educatrice presso la comunità alloggio Casa di Kore, con sede a Termoli.

Inizio dei lavori alle 17 presso la sala consiliare del comune di Termoli.