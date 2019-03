La parata riciclante nel centro di Termoli

TERMOLI. Nell'ambito del progetto Banda Riciclante, vi ricordo che domani, sabato 23 marzo, i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “O. Bernacchia - M. Brigida” sfileranno in una Parata Riciclante nelle vie del centro di Termoli, insieme ai loro insegnanti e ai formatori-attori del Teatro dei Mignoli.

La partenza della parata è prevista per le ore 11 dalla scuola “Oddo Bernacchia” in Piazza Garibaldi 11, per sfilare per il Corso Nazionale fino a Piazza Castello; ritorno verso via Nazionale fino a Piazza Vittorio Veneto dove si farà una sosta, durante la quale verranno inaugurate le installazioni artistiche realizzate durante il laboratorio in spiaggia con i ragazzi. Le Associazioni coinvolte omaggeranno con la propria arte il momento di inaugurazione.