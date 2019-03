Auto intestate a società fittizia, denunciate due persone

BOIANO. Nella mattinata odierna, a conclusione di attività investigativa, i militari della Stazione Carabinieri di Bojano, hanno un 31enne dalla Romania e ed un 37enne della Provincia di Napoli, per aver costituito una società fittizia, per noleggio di autovetture, intestando alla stessa circa 43 veicoli per consentirne l’uso a numerosi soggetti pregiudicati, consapevoli di farla franca in caso di controlli e in alcuni casi garantirsi l’impunibilità. L’attività dei militari ha permesso di delineare aspetti e ruoli dell’attività delittuosa, per la quale è stato chiesto il blocco anagrafico societario e degli automezzi oggetto d’indagine.

Sono in corso accertamenti per verificare eventuali responsabilità in reati perpetrati con l’utilizzo delle autovetture fantasma.