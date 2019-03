Alternative a un pianeta al collasso: a Termoli Gianluca Ranieri

TERMOLI. Domani, alle ore 17.30 presso il punto informativo del M5s di Termoli, via Adriatica 31/A, Gianluca Ranieri, economista ed esperto in teoria di sistemi, presenterà l’evento: B-Planet, alternative per un pianeta al collasso. «Sono molto contento di poter presentare il progetto a Termoli - spiega Ranieri in una nota – che a maggio dovrà scegliere il sindaco perché oggi è fondamentale avere la giusta sensibilità per il luogo in cui si vive, perché lo sviluppo dello stesso deve includere e creare benefici generali. B-Planet è un progetto con il quale voglio spiegare come sia possibile partire dalle risorse locali, accessibili e spesso a basso costo, per sviluppare e generare circuiti virtuosi attraverso strategie di sviluppo sostenibile. Imparare ad usare le risorse che abbiamo a disposizione sul territorio, scopriremo che anche in casa ne abbiamo, è l’unica strategia per poter creare benessere fra le persone che si informano e si attivano per realizzare progetti funzionali e funzionanti. Insomma, B come Piano B ma anche come Pianeta B, un modo diverso di vedere, analizzare e sviluppare le risorse. Verranno trattati i temi della Blu Economy, l’incremento e lo sviluppo del Capitale Naturale e la ricerca di modelli economici alternativi». Parteciperanno anche il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele ed il portavoce in Consiglio regionale Valerio Fontana.