Monica Bergantino sul podio a Baronissi, storico risultato per la scherma molisana

CAMPOBASSO. Storico risultato per la scherma molisana a Baronissi dove si è svolta la terza prova interregionale di qualificazione al Gran Premio Giovanissimi: protagonista di questo grande risultato, in un appuntamento che ha radunato oltre cinquecento atleti provenienti da cinque diverse regioni (Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria), è stata Monica Bergantino dell’Accademia Scherma Campobasso nella sciabola Bambine: entrata in tabellone direttamente negli ottavi, ha inflitto un rotondo 10-0 a Sofia Russo del Podjgym Avellino poi ha sconfitto 10-5 Flavia Volpe della Scherma Trani nei quarti. In semifinale ha però ceduto il passo ad Alessandra Figliola del Club Scherma Napoli per 10-2, ma resta la grande soddisfazione di aver portato la sciabola molisana per la prima volta sul podio in una gara di questa portata.

GRAN PREMIO GIOVANISSIMI - TERZA PROVA INTERREGIONALE DI QUALIFICAZIONE - SCIABOLA BAMBINE - Baronissi, 22 marzo 2019

Finale

Parisi (Posillipo Napoli) b. Alessandra Figliola (Club Scherma Napoli) 10-5

Semifinali

Parisi (Posillipo Napoli) b. Ferri (Scherma Trani) 10-9

Figliola (Club Scherma Napoli) b. Bergantino (Accademia Scherma Campobasso) 10-2

Quarti

Parisi (Posillipo Napoli) b. Del Giudice (Posillipo Napoli) 10-2

Ferri (Scherma Trani) b. Calviati (Champ Napoli) 10-8

Bergantino (Accademia Scherma Campobasso) b. Volpe (Scherma Trani) 10-5

Figliola (Club Scherma Napoli) b. Barra (Club Scherma Fisciano) 10-4

Tabellone delle 16

Bergantino (Accademia Scherma Campobasso) b. Russo (Podjgym Avellino) 10-0

Classifica (14): 1. Carlotta Parisi (Posillipo Napoli), 2. Alessandra Figliola (Club Scherma Napoli), 3. Greta Ferri (Scherma Trani) e Monica Bergantino (Accademia Scherma Campobasso), 5. Flavia Volpe (Scherma Trani), 6. Ilaria Calviati (Champ Napoli), 7. Emanuela Barra (Club Scherma Fisciano), 8. Lorenza Del Giudice (Posillipo Napoli).