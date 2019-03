LARINO. Domani, giovedì 28 marzo 2019 alle ore 17.30 Simonetta Tassinari ritorna nella cittadina frentana presso la Sala Freda del Palazzo Ducale per presentare la sua ultima opera “Il Filosofo che c’è in te: i super poteri della filosofia nella vita”. L’incontro organizzato dal Lions club Larino, in collaborazione del Comune frentano, nell’ambito del virtuoso percorso culturale “LiberaMente… pensieri e parole in Biblioteca” vede il ritorno dell’autrice romagnola di nascita e molisana di adozione. Simonetta Tassinari si è molto distinta in questi anni nel campo letterario,vive da molti anni a Campobasso dove insegna Storia e Filosofia in un liceo scientifico.

Ha scritto sceneggiature radiofoniche, libri di saggistica storico-filosofica, romanzi storici, pubblicando per Giunti, Einaudi scuola e per Corbaccio («La casa di tutte le guerre»). Ha vinto il premio «Il Pungitopo» e il «Premio di narrativa italiana inedita», e ha collaborato con giornali e riviste. L’evento coordinato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti della Presidente del Lions Club di Larino Marilena Marra, il sindaco Giuseppe Puchetti e l’assessore alla Cultura Maria Giovanna Civitella si snoderà in una conversazione interattiva con l’autrice.